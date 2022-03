Para nadie es un secreto que el mundo del freestyle está dominado por varones. En una entrevista reciente para Trome.pe, Juanito Mc, mánager y organizador de eventos, aseguró que la escena de la improvisación está compuesta apenas por un 2% de representación femenina. Casi un error estadístico, dirán algunos.

En ese mundo acaparado por muchachos, aumentar la cuota de participación de mujeres es importante. Uno de los rostros que más respeto y terreno ha ganado en este género urbano es ‘Sumeria’ (Hilda Jenny), una rapera de 22 años que, incluso, ha representado al Perú en el extranjero.

Ella ha remado a contracorriente durante años. Sabe de sacrificios y de críticas. En sus inicios, en las plazas, le decían que se exponía al integrar una comunidad de puros varones y, encima, ‘vagos’.

También madre de una niña, ‘Sumeria’ sabe que su batalla es la de decenas de chicas que tienen el anhelo de subirse a una tarima, soltar versos, desafiar con palabras, pero tienen reparos a los señalamientos y el fracaso. Pese a tener todo en contra, se siguen abriendo paso.

En una batalla con ‘Choque’, ‘Sumeria’ dijo con mucha verdad:

“Fue difícil llegar como una femenina / sobresalir en mi barrio, en el Rímac/ la gente dice que ‘por ovarios te arruinan’ / pero soy la más seria, por eso estoy en la tarima. /Así que esto no fue sencillo / tuve que ganar el respeto de los chiquillos”.

Con ella conversamos:

PREGUNTA: ¿Las chicas tienen miedo de ingresar al mundo del freestyle?

RESPUESTA: Sí, porque en ‘teoría’ es algo que dominan los hombres, ¿sabes? El género está compuesto por hombres, y son pocas las chicas las que se ven.

¿Cómo va ese asunto en los últimos años?

Sí, está cambiando esa realidad. Eso me pone muy contenta. Cuando yo empecé a rapear no había tantas chicas. Y el hecho de ver ahora a tantas compañeras logrando sus sueños y viendo niñas intentándolo, hace sentir que el esfuerzo que una dio vale la pena.

'Sumeria' ha participado con eventos como la 'Red Bull Batalla'

¿Es difícil incursionar en este mundo de hombres? ¿Cuál es el mayor reto?

El mayor reto es tener seguridad en ti misma y hacer oídos sordos a las críticas, y ser constante. Puedes lograr algo, pero ahí no termina. El camino de la música y del arte y del freestyle es un camino que tienes que seguir recorriendo.

¿Recibiste muchas críticas al inicio?

Sí, a nosotras las chicas nos dicen ‘andas con esos pandilleros’, ‘ese no es un ambiente para mujeres’. Las batallas terminaban a las 10 u 11 de la noche y dicen que una se expone, ‘¿qué te pones en bandeja con tantos hombres a tu alrededor?’, siempre escuchaba eso. Pero una iba a rapear, a hacer arte.

Te entiendo…

Sí, pues. Había gente que consumía drogas, como en todos lados, ¿no? Hay gente con títulos, doctorados que lo hacen. No necesariamente porque seas rapero te vas a drogar. Nos tildaban de delincuentes, ladrones, drogadictos…

LOS FREESTYLER PROFESIONALES

¿Esto se ha profesionalizado?

Sí, ahora salimos en la tele, en las webs, en los diarios. Vamos a otros países representando al Perú.

¿Cómo te sientes representando a un sector de las mujeres?

Yo me siento orgullosa porque nunca dudé de mi potencial. Siento que gracias a esas ganas de salir adelante y mi seguridad motivé a otras chicas para que hagan lo mismo y rompan sus estereotipos, sus barreras.

¿Qué te ha dado el freestyle?

Me ha dado libertad, amor, adrenalina, tranquilidad. La tranquilidad de poder pasar más tiempo con mi hija, de hacer lo que amo, de poder vivir de ello, de conocer el Perú, el extranjero, de motivar a otras chicas. La libertad que siento cuando cojo un micro y me subo a una tarima es indescriptible.

La participación femenina en la comunidad rapera nacional representa al 2%, según 'Juanito Mc'. (Foto: Instagram)

¿Eres mamá?

Tengo 22 años. Mi hija es mi fan número uno. Le gusta mis canciones y me dice yo voy a ser como tú.

¿Para una mujer es doblemente difícil triunfar en este mundo?

La oportunidad está para todos, mujeres u hombres, el detalle es cómo sobrellevas las cosas. Qué cara le pones a la vida, a las situaciones, cómo aprovechas las oportunidades. También cómo sobrellevas las críticas. Uno debe tener los pantalones bien puestos para afrontar la realidad de incursionar en un mundo donde está dominado por hombres, pero que no pertenece únicamente a ellos.

¿Pagabas para batallar?

Yo no he pagado para subirme a una tarima, pero sí he ido a muchísimos eventos gratis, pagado de mi bolsillo, pagaba mi micro, mi agüita, mi papita Lay’s. Ahora me ofrecen todo eso. Pero se ha luchado para lograr eso.

¿Qué circunstancias has vivido?

Pucha, ha habido veces que tuve que ajustar mi presupuesto para comer, he tenido días en las que no he dormido bien para memorizarme un tema. He tenido que gastar 30 soles diario, entre lo que mi hija me pedía, mis pasajes, algún antojo. He hecho bastante sacrificio.

¿Valió la pena?

Sí. Totalmente.

¿Solo te dedicas a esto?

Me dedico 100% a la música y estoy incursionando en actuación. Me encantan las cámaras.

¿Se puede vivir de esto?

Sí. Puedes vivir de lo que te propongas. Puedes lograr todo lo que quieras en la vida, siempre y cuando seas disciplinado y constante.

'Sumeria' ha representado al Perú en eventos internacionales.

¿Tienes otros pasatiempos además de la música?

Sí, me gusta el gimnasio, me encanta leer libros y dar charlas.

¿Has estudiado alguna carrera?

No. Estuve estudiando inglés, pero no lo terminé. Mantener mi casa, ser madre, rapera. Además, trabajo vendiendo productos por internet. Llevar todo eso sola, es a veces, complicado. Soy muy polifacética. También hago tiktoks.

¿Qué te has propuesto?

Quiero ser una artista de talla internacional, como Becky G, como Leslie Shaw. Quiero ser una freestyler reconocida como Sara Socas o Marithea, sentarme con raperos de talla mundial.