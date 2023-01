Horacio ‘La Pepa’ Baldessari visitó el pasado fin de semana el set de Andrés Hurtado luego de conocerse la difícil situación que viene atravesando en el Perú, sumido en una profunda crisis económica que lo obliga a dormir en un hotel y a veces no tener ni para alimentarse.

El popular Chibolín recordó la amistad de más de 20 años que tiene con el exfutbolista del Sporting Cristal y reconoció que muchas veces pasaron hambre. “ Créeme que cuando hemos compartido hace 20 años un menú juntos, no teníamos ni para comer, ni tú ni yo, y el país no lo sabe. Por eso, ahora me toca responder hacia a ti. Nos íbamos tú, yo y Walter a buscar... salíamos del sauna a ver quién nos invitaba un plato de comida”, reveló el conductor de ‘Hoy es sábado con Andrés’ quebrado por el llanto.

En ese momento la ‘Pepa’ Baldessari pidió un momento para pedirle al público que dejen de enviarle comentarios negativos y críticos, pues muchos le reprochan no haber ‘guardado pan para mayo’ de sus épocas doradas en el fútbol. Según comentó, en sus mejores años no se ganaba mucho y aseguró que hoy los contratos son mucho más jugosos.

LA PEPA Y LA VEZ QUE VENDIÓ UNA TV PARA COMER CON CHIBOLÍN

Andrés Hurtado le dijo que no hiciera caso a las críticas de las redes sociales y aprovechó para contar una anécdota de su juventud. “Ya las hemos pasado todas ‘fiera’, somos hermanos, hemos revelado que no teníamos qué comer... y la del televisor que vendimos al taxista ”, dijo el conductor causando las risas de su invitado, quien le aseguró que no creía que iba contar dicha historia.

“Esa fue ya lo último ya. No teníamos qué comer y Dios sabe, nos moríamos de hambre... eran las ocho de la noche y no habíamos almorzado y dije, ‘mira, hoy lo soluciono’. Saqué el televisor de mi casa y lo vendimos al primer taxista que encontramos, cincuenta soles... un televisor”, contó.

La Pepa Baldessari aseguró que abandonará el Perú y ahora vivirá en Córdova, Argentina, donde descansan sus padres.

