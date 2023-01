Horacio, ‘La Pepa’ Baldessari, visitó este sábado el programa del popular Andrés Hurtado y el conductor lo sorprendió con varios regalos. Ambos personajes, que revelaron ser amigos desde hace 20 años, recordaron sus épocas pasadas, cuando no tenían ni qué comer.

“No teníamos qué comer, nos moríamos de hambre, ocho de la noche y no habíamos almorzado. Saqué el televisor de mi casa y se lo vendimos al primer taxista que pasó” , comentó el también conocido como ‘Chibolín’, generando el asombro del exfutbolista, quien no creyó que contara esa historia.

Por otro lado, Andrés Hurtado se dirigó al superintendente de Migraciones, para que ayude a la ‘Pepa’ a regresar a Argentina. “Le pido que nos dé una cita el lunes o martes para explicarle el tema de nuestra Pepa y el tema puntual es que en sus últimos días de su vida desea ir a Argentina”, dijo el conductor.

Además, anunció a un invitado que trataría de resolver sus actuales problemas económicos. “El señor Ciro Castillo, a través de Carlitos Valdivia, me mandó mil dólares para ti, de su corazón, de su cariño, pero no solo eso, hay algo más. Tú sabes qué es ser un padre como yo, tú sabes lo que es perder un hijo como Ciro... pues él quiere adoptarte para que colabores con la región Callao”, acotó Chibolín antes de hacer ingresar a su set al gobernador regional del Callao.

Ciro Castillo, quién perdió a su hijo hace varios años en el Colca y ahora incursiona en la política, se comprometió a darle trabajo a la Pepa Baldessari para que incentive el deporte en los jóvenes de su región.

La Pepa Baldessari aseguró que abandonará el Perú y ahora vivirá en Córdova, Argentina, donde descansan sus padres.

LA PEPA SE QUIEBRA POR DEJAR PERÚ

La Pepa Baldessari estuvo este sábado en el programa de Andrés Hurtado para ser sorprendido por el conductor, quien prometió cumplirle un sueño tras enterarse de la difícil situación económica que atraviesa. En medio de la conversación, aseguró que la pasará mal cuando tenga que abandonar el Perú, pues planea regresar a su natal Argentina.

El exfutbolista agradeció el cariño de la gente y tuvo también bonitas palabras para su antiguo club, Sporting Cristal. “Por un contrato de cuatro meses me quedé, siento que me abren las puertas de Cristal, me enamoré tanto que no lo veo como que la pasé como jugador. Soy un hincha más, mi piel se va tornando cada vez más celeste. La respuesta que tuve de mi gente de Cristal es impresionante. La gente me quiere, he recibido llamadas de gente de Universitario, de Alianza, la gente me quiere como persona, sin importar el color de la camiseta”, dijo conmovido por el llanto.

Además, reconoció que se siente solo y que le va costar mucho dejar nuestro país. “Me siento solo, pero no es malo estar solo, no es feo, depende de cómo estés. La gente me dice no te vayas, yo me tengo que ir, y sé que me voy a morir el día que me tenga que subir al avión, dejar Perú... no sé qué me irá pasar pero...” , agregó con la voz entrecortada.

Finalmente, la Pepa Baldessari aseguró que se irá a su pueblo de origen, San Francisco, en Córdova, para visitar la tumba de sus padres. “Quiero llegar para ir a la tumba de mis viejitos, que no los pude enterrar, pero ahí se va unir todo el dolor de dejar esto, extrañar, es jodida la vida” , indicó quebrado por las lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR

‘Pepa’ Baldessari sobre su esposa y sus hijas: “Estamos separados hace mucho, les cae pesado”

La ‘Pepa’ Baldessari: la historia de futbolista argentino que se volvió ídolo de Cristal y terminó en la miseria

La ‘Pepa’ Baldessari se quiebra por dejar el Perú: “Es jodi... la vida”