La Pepa Baldessari estuvo este sábado en el programa de Andrés Hurtado para ser sorprendido por el conductor, quien prometió cumplirle un sueño tras enterarse de la difícil situación económica que atraviesa. En medio de la conversación, aseguró que la pasará mal cuando tenga que abandonar el Perú, pues planea regresar a su natal Argentina.

El exfutbolista agradeció el cariño de la gente y tuvo también bonitas palabras para su antiguo club, Sporting Cristal. “Por un contrato de cuatro meses me quedé, siento que me abren las puertas de Cristal, me enamoré tanto que no lo veo como que la pasé como jugador. Soy un hincha más, mi piel se va tornando cada vez más celeste. La respuesta que tuve de mi gente de Cristal es impresionante. La gente me quiere, he recibido llamadas de gente de Universitario, de Alianza, la gente me quiere como persona, sin importar el color de la camiseta ”, dijo conmovido por el llanto.

Además, reconoció que se siente solo y que le va costar mucho dejar nuestro país. “ Me siento solo, pero no es malo estar solo, no es feo, depende de cómo estés. La gente me dice no te vayas, yo me tengo que ir, y sé que me voy a morir el día que me tenga que subir al avión, dejar Perú... no sé qué me irá pasar pero...”, agregó con la voz entrecortada.

Finalmente, la Pepa Baldessari aseguró que se irá a su pueblo de origen, San Francisco, en Córdova, para visitar la tumba de sus padres. “Quiero llegar para ir a la tumba de mis viejitos, que no los pude enterrar, pero ahí se va unir todo el dolor de dejar esto, extrañar, es jodida la vida”, indicó quebrado por las lágrimas.

La Pepa Baldessari aseguró que abandonará el Perú y ahora vivirá en Córdova, Argentina, donde descansan sus padres.

LA PEPA SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Horacio ‘Pepa’ Baldessari declaró nuevamente para Trome luego de revelar, en una exclusiva entrevista para el ‘diario papá’, que se encuentra atravesando una difícil situación al encontrarse sin dinero, circunstancias que lo obligan a vivir en un hotel y a tomar la decisión de regresar a Argentina, donde tiene una casa que le heredó su madre.

El famoso exfutbolista argentino agradeció los mensajes solidarios que viene recibiendo tras la difusión de su dramática historia, pero también se refirió a las críticas, que le reclamaron por no guardar ‘pan para mayo’.

“En la época mía no se ganaba plata en el fútbol. Los contratos que ahora hacen los chicos, que los felicito, son... al lado de lo que nosotros ganábamos. Por ahí nosotros terminábamos la carrera comprando una casita, dándole educación a nuestros hijos. La gente por ahí se equivoca, piensa que porque uno juega al fútbol, se cree que tenemos plata, hay gente que sí, que le ha tocado la bendicion de ganar mucha plata, pero en la epoca nuestra no”, aclaró.

TE PUEDE INTERESAR

‘Pepa’ Baldessari: ¿cuáles son los otros futbolistas que terminaron en la miseria y viviendo en las calles?

La ‘Pepa’ Baldessari: la historia de futbolista argentino que se volvió ídolo de Cristal y terminó en la miseria

‘Pepa’ Baldessari sobre su esposa y sus hijas: “Estamos separados hace mucho, les cae pesado”