Hugo García se hizo una figura conocida en al farándula tras su paso por ‘Esto es Guerra’, programa de competencia en el que participó durante ocho años y gracias al cual alcanzó la popularidad de la que hasta hoy goza. Sin embargo, muy pocos saben que el exchico reality padece una enfermedad incurable.

¿Cómo se enteró que padecía esta i ncurable enfermedad?

Fue en abril de 2021 que Hugo García estuvo como invitado en ‘La Banca’, programa de YouTube conducido por Jesús Alzamora y que descubrió que padecía este mal luego d que su papá falleció y el postuló a una aerolínea para que le puedan pagar sus estudios a través de un programa de becas.

De los 60 aspirantes, a la etapa final llegaron solo él y un joven más. Sin embargo, cuando se les hizo el examen médico respectivo, a Hugo Gacía se le diagnosticó daltonismo. Pese a ello, buscó la manera de obtener la oportunidad, pero por su condición médica no le podían aceptar.

“La gente de la aerolínea me agarró tanto cariño y yo quería como sea entrar, pero me decían: ‘No podemos hacerlo porque obviamente te vamos a hacer un daño, porque siempre te van a tomar el mismo examen’”, explicó el exintegrante de EEG.

¿Qué enfermedad incurable tiene Hugo García?

“¿Eres daltónico?”, le consultó Jesús Alzamora, ante lo que Hugo García señaló: “Sí, tengo daltonismo”. “¿Eso se cura o se corrige?”, replicó el conductor de televisión, a lo que el novio de Alessia Rovegno contestó negativamente y precisó que se trataba de una condición hereditaria.

Pese a que no tiene mayores problemas para ver, para ser piloto es necesario que tenga una mayor capacidad visual: “Yo veo. Pero te piden que tengas 100% la vista (...) Creo que es algo más preciso (lo que él tiene y no solo la incapacidad de no poder diferenciar colores) Todavía ni sé qué color (no puede ver), porque normalmente veo perfecto”.

¿Qué es el daltonismo?

Según la American Academy of Ophthalmology, el daltonismo es una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el daltonismo generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia no distinguen los verdes de los rojos y, a veces, los azules.