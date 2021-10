ESTÁ DE MALAS. La madrugada del último domingo, Hugo García fue intervenido por la Policía de Tránsito por violar el toque de queda. El chico reality se dirigía a La Molina en su auto tras haber celebrado el cumpleaños de su amigo Patricio Parodi hasta altas horas de la noche.

“Hugo, buenas noches, siendo las 3:00 a.m. no estás respetando el toque de queda”, dijo el reportero de Amor y Fuego. Además, pese a que no contaba con todos sus papeles en regla, las autoridades lo dejaron salir del paso.

Sin embargo, Hugo García también la estaría pasando mal en el ámbito amoroso, pues habría terminado su relación con la influencer Alexandra Balarezo. El programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre resaltó que la joven no estuvo presente en la fiesta del polémico ‘Pato’ Parodi.

Hugo García la pasa mal: estaría separado de Alexandra Balarezo y fue intervenido por la Policía. Video: Amor y Fuego

Esa misma noche, Alexandra posteó en su cuenta de Instagram que se encontraba junto a otras personas, también en una fiesta al interior de una vivienda, pero completamente alejada de Hugo.

Incluso, el programa difundió una fotografía en la que aparece la modelo bien acompañada de un misterioso joven. En el lugar también se encontraba Alonso Molina, quien según el reportaje, sería expareja de Mafer Neyra.

HUGO NOMINADO A “EL ROSTRO MÁS BELLO DEL MUNDO”

El chico reality Hugo García fue nominado a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2021′, certamen que se realiza anualmente por TC Candler & The Independent Critics.

Él no sería el único peruano, pues en las nominaciones lo acompañan el actor Andrés Wiesse y su amiga Luciana Fuster.