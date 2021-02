FUEGOOO. La separación entre Hugo García y Mafer Neyra sigue dando qué hablar. Y es que la parejita envió un comunicado, cada uno desde sus propias redes sociales, para anunciar que dieron por terminada su relación y la calificaron como ‘una etapa muy bonita de sus vidas’. Sin embargo, recientes rumores apuntan hacia una ‘manzana de la discordia’ como causante de la ruptura.

El programa Amor y Fuego compartió las especulaciones sobre el tema y citó un post de Twitter, donde se refieren a un posible encuentro del ex chico reality con una modelo colombiana que trabaja en Estados Unidos.

“Fin de su relación habría sido porque Hugo, en su último viaje a Miami, se vio con la modelo Sara Orrego, a quien viene echando maicito desde el año pasado. Nueva presa”, dice el hilo de Twitter que habla sobre el rumor.

Sara Orrego es una modelo colombiana de 23 años que ha trabajado al lado de Maluma y hasta con Daddy Yankee. En sus redes sociales, se puede ver que Hugo García le pone ‘likes’ a sus publicaciones.

A pesar de ello, algunos usuarios de Twitter decidieron salir a aclarar el tema y negaron que la guapa colocha se haya involucrado con el ex de Mafer Neyra. “Sara tiene novio y está muy bien con él. Sara no vive en Miami, vive en Colombia y va por modelaje. Ella ni lo sigue a él, además, varios chicos de ese reality la siguen a ella y ella no los sigue a ellos. Ahí no es”, indicaron.

