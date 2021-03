Hugo García acaparó la atención de sus fans luego de realizar un ‘en vivo’ con Asaf Torres, quien fue su compañero en la versión de Esto es Guerra de Puerto Rico. En la transmisión, algunos escucharon al chico reality decir que Mafer Neyra era su ‘ex amiga’.

Luego de las repercusiones de sus suspuestas declaraciones sobre su expareja, el guerrero se comunicó con Rodrigo González para aclarar el tema. “Acabo de ver todo lo que salió ayer y me da mucha pena. Tengo mucha gente escribiéndome y seguro a Mafer también, no sé en qué cabeza pensarían que yo me referí así de la persona con la que he estado por seis años y la relación más importante que he tenido”, explicó.

En ese sentido, Hugo Neyra indicó que tuvieron problemas con la conexión a internet y por ello malinterpretaron sus palabras. “Escúchalo bien, claramente digo ex enamorada, jamás podría referirme a ella como una ex amiga, sería de locos”, dijo el chico reality.

Finalmente, pidió tener más cuidado con lo que difunden. “No es la manera en la que me gustaría que las cosas terminen con Mafer, después de tanto tiempo juntos”, agregó.

SU NUEVA CONQUISTA

Hugo García ha sido recientemente vinculado con la chica reality Addy Castro, una boricua con la que también trabajó en ‘Esto es Guerra’ Puerto Rico. La joven también se comunicó con Amor y Fuego y aseguró que su compañero es un chico muy atractivo y que aún mantienen comunicación.

