Hugo García se refirió este viernes al tatuaje que se hizo con Mafer Neyra cuando eran pareja, luego que la modelo contestara la pregunta de uno de sus seguidores, quien le consultó si se borraría alguno de sus tatuajes.

La ex chica reality aseguró que no se quitaría ninguno de sus diseños, y su ex confirmó, para América Espectáculos, que tampoco lo haría. “Sí tenemos tatuajes juntos. Yo tengo el de acá (muetra la muñeca). No le veo nada de malo, creo que es algo que pasó en mi vida y guardo los mejores recuerdos”, indicó.

Asimismo, le deseó lo mejor a Mafer Neyra y la consideró como ‘una chica increíble’. “Siempre voy a tener palabras lindas para ella”, dijo el chico reality.

Sobre el tatuaje, aseguró que no se lo borraría porque tiene un significado especial. “Creo que es algo que pasó en mi vida y tengo los mejores recuerdos de eso. Solo los dos sabemos qué significa y punto”, agregó.

SIGUEN HABLANDO

Hugo García también confirmó que aún mantiene comunicación con su expareja. “Sí hemos tenido una conversación, no hemos terminado en malos términos, hemos terminado súper bien, hablándolo, cada uno tiene su forma de pensar y nosotros sabemos por qué pasaron als cosas”, reveló.