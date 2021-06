¿Hugo García no olvida a Mafer Neyra? El detalle que los delata

¿AÚN HAY AMOR? Todo indica que Hugo García estaría saliendo con la modelo Alexandra Balarezo, luego de haber pasado juntos un romántico fin de semana en Huaraz, según ellos mismos mostraron en sus historias de Instagram. Sin embargo, un pequeño detalle dejó al descubierto el cariño que aún conserva el chico reality por su expareja, Mafer Neyra.

Según un informe de ‘Amor y Fuego’, el modelo le dio ‘Me Gusta’ a una de las ultimas publicaciones de su ex, donde aparece semidesnuda y de espaldas. “Buenas noches, amo leer todo lo que me escriben siempre. No saben lo feliz que me hacen”, dice el post que acompaña la imagen.

EL VIAJE DE HUGO Y ALE

YA NO SE OCULTAN MÁS. Hugo García y su nueva saliente, Alexandra Balarezo, se escaparon de Lima el fin de semana junto a Mario Irivarren y Vania Bludau, a un romántico hotel en Huaraz. Lo curioso del hecho es que el chico reality visitó el mismo lugar en octubre de 2020 con su expareja Mafer Neyra.

Según imágenes difundidas por la cuenta de Instarándula, los tortolitos se hospedaron solos en una cabaña, mientras sus amigos se alojaron en un cuarto contiguo. Al principio, se cuidaban de no ser grabados por las instachismosas, pero una vez que vieron el adelanto de Samuel Suárez decidieron no esconderse más.

“Después que nosotros difundiéramos el adelanto el sabado, Hugo y Balarezo ya no se escondieron más, ya estaban expuestos y decidieron lucirse como los salientes que son, duela a quien le duela”, escribió el popular Samu en sus historias.

La nueva parejita también usó su cuenta de Instagram para compartir los gratos momentos que vivieron el fin de semana. En las imágenes se les ve escalar un nevado y a Hugo García burlándose de su compañera porque fue con botas y cartera. Asimismo, muchos destacaron que el chico reality haya ayudado a Alexandra Balarezo a cargar sus cosas.

Más tarde, se fueron a cenar con sus amigos Mario Irivarren y Vania Bludau.

MAFER Y SU PECULIAR MENSAJE

¿LE DUELE? Mafer Neyra usó sus historias de Instagram para mandar un mensaje motivacional a sus seguidores, luego de la polémica que se levantó por el viaje de su expareja, Hugo García, y su nueva saliente, Alexandra Balarezo, al mismo hotel en Huaraz que visitaron en octubre de 2020, cuando aún eran pareja.

“Se que quizá fue un día agotador o tal vez no tuviste los mejores momentos, pero hey, debes descansar de todo eso. Créeme que lo hiciste muy bien y mañana será un mejor día, no te mortifiques tanto. Sólo échale ganitas y recuerda que tú eres más fuerte que cualquier problema o adversidad”, escribió la modelo la madrugada de este lunes.

Hugo García y Alexandra Balarezo están saliendo pero el chico reality dejó al descubierto un detalle que indicaría que aún no olvida a su ex, Mafer Neyra.