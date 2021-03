Después de su ruptura con Mafer Neyra, Hugo García se fue con otros chicos reality de Perú a Puerto Rico a competir en la versión boricua de Esto es Guerra, Guerreros Puerto Rico, donde habría tenido algo más que una amistad con la competidora local Addy Linette Castro, según el conocido programa Amor y Fuego.

En un informe presentado en el programa de espectáculos se informó que ‘Huguito’ habría tenido un acercamiento con la despampanante competidora boricua. Según este informe habrían muchas señales de ello.

Uno de estas muestras fue que en la despedida que le hicieron a Hugo García, Addy se mostró triste y hasta le pidió ‘que no se vaya’. Pero eso no fue todo, ya que también compartió en sus redes sociales un video en el que afirma que ‘ya no está su nene’, antes de tomar una camiseta roja, como la de Hugo, y acariciarla por su rostro.

Hugo García habría olvidado a Mafer Neyra con Addy de Guerreros Puerto Rico.

Por su parte, Hugo García compartió una publicación de Addy y sus amigas retirándose, con el siguiente comentario: “Tengo el corazón roto” y un emoji de un rostro llorando.

En el informe también se mostraron imágenes de un ‘en vivo’ entre Hugo García y un conocido de Puerto Rico, que le preguntó ‘¿Quién es Mafer?’ y el chico reality responde que una ‘ex amiga’.

A pesar que a ‘la selección’ de Perú no le fue bien en Guerreros Puerto Rico, Hugo García sí destacó en la competición y por ello fue reconocido como el mejor competidor. “Gracias a todos los que fueron parte de esto y confiaron en mí. Puerto Rico, Perú ¡Una de las mejores experiencias de mi vida!”, escribió García por este galardón.

