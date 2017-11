Hugo García: "No soy pisado" [VIDEO]

El 'guerrero' Hugo García aseguró que no es ‘pisado’, sino que es un hombre completamente enamorado de la guapa María Fernanda Neyra, con quien lleva una larga y sólida relación.



¿En verdad eres ‘pisado’?

No, solo estoy enamorado.



¿Y cómo van los planes de matrimonio?

En un tiempo, estamos chibolos. Estamos viviendo el día a día. Lo hemos hablado.



¿Quieren ser padres?

Sí, lo dijimos, pero más adelante. Tenemos bastantes proyectos en camino.



¿Renovarás con América?

La verdad que nadie sabe eso, creo que llaman a último minuto. Nada está dicho.



¿Te gustaría continuar en ‘Esto es guerra’?

Sí, me gustaría continuar. ‘Esto es guerra’ es mi familia.



¿Cómo vieron el partido de Perú - Nueva Zelanda?

La pasamos en grupo (de ‘Esto es guerra’), fue una celebración tranquila.



¿Son amigos de algún futbolista?

No, solo admiradores. Los conocemos de hola y chau. (J.V)

