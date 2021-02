Hugo García reaparece y revela que tuvo que ser operado: “Me han pasado muchas cosas juntas”

Hugo García reapareció en un video que publicó en su cuenta de Instagram para revelar que estuvo mal de salud. El guerrero contó que fue sometido a una intervención quirúrgica el fin de semana por motivos que no quiso revelar. El modelo se pronuncia tras el escándalo del fin de su ruptura con Mafer Neyra.

“Este fin de semana me han pasado muchas cosas juntas. No he estado muy bien de salud, no he tenido gracias a Dios, pero si tuve una intervención quirúrgica por la que estuve desaparecido en las redes. No voy a entrar en detalles sobre que me pasó o que fue”, dijo Hugo García.

Por otro lado, Hugo García agradeció a sus seguidores por el apoyo y a su madre por los cuidados que le brindó en esta etapa que estuvo con descanso médico.

TROME | Hugo García reaparece y revela que fue operado el fin de semana

MAL DE AMORES

Hugo García utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los rumores que lo relacionan sentimentalmente a Sara Orrego. El integrante de Esto es Guerra indicó que no conoce a la modelo y que se trata de una noticia falsa.

Hugo García le pidió a sus seguidores que dejen de compartir información falsa. “No la conozco y no nos hemos visto. No todo lo que aparece en la prensa es verdad. No difundan noticias falsas”, escribió en su cuenta de Instagram.

El integrante de Esto es Guerra indica que respeta a Mafer Neyra y que no viajó a Miami para encontrarse con Sara Orrego, como sugirieron en el programa Amor y Fuego. “En mi casa me enseñaron el respeto y la vida me enseñó a quien respetar. Mafer siempre será una de esas personas”, continúa su mensaje en la mencionada red social.