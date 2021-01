¿EN LA DULCE ESPERA? Hugo García, Said Palao y Alejandra Baigorria se encuentran disfrutando de sus vacaciones en Estados Unidos. Así se puede ver en las historias que publican en sus respectivas cuentas de Instagram. Una de ellas llamó la atención de los seguidores de la pareja conformada por Palao y Baigorria.

Se trata de una historia que publicó Hugo García en su cuenta de Instagram donde se observa a Alejandra Baigorria visitando una tienda de artículos para bebés. Afuera de la tienda se encuentra Said Palao.

Hugo García bromea con sus compañeros de realitie y afirma que Said Palao está sometido. Sin embargo, el hermano de Austin Palao no se queda callado y afirma que están en ese lugar porque Mafer Neyra los envío.

Como se recuerda, en junio del 2020, Alejandra Baigorria reveló que uno de sus más grandes deseos es convertirse en mamá. “Tengo 31 años y ya me gustaría ser mamá, me nace el instinto, pero bueno (...) He pensando alguna vez en el tema de la inseminación artificial, pero no sé ¿podría ser, no?”, mencionó Alejandra Baigorria en su cuenta de Instagram.

Hugo García pone en evidencia a Said Palao y Alejandra Baigorria por entrar a tienda de bebés (TROME)