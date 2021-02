FAKE NEWS. Hugo García utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los rumores que lo relacionan sentimentalmente a Sara Orrego. El integrante de Esto es Guerra indicó que no conoce a la modelo y que se trata de una noticia falsa.

Hugo García le pidió a sus seguidores que dejen de compartir información falsa. “No la conozco y no nos hemos visto. No todo lo que aparece en la prensa es verdad. No difundan noticias falsas”, escribió en su cuenta de Instagram.

El integrante de Esto es Guerra indica que respeta a Mafer Neyra y que no viajó a Miami para encontrarse con Sara Orrego, como sugirieron en el programa Amor y Fuego. “En mi casa me enseñaron el respeto y la vida me enseñó a quien respetar. Mafer siempre será una de esas personas”, continúa su mensaje en la mencionada red social.

Hugo García se pronuncia tras rumores de romance con Sara Orrego-TROME

En esa misma línea, Sara Orrego también precisó sentirse incómoda con estos rumores. La modelo colombiana recibe insultos en su cuenta de Instagram tras haber sido señalada como “la manzana de la discordia” en la relación entre Mafer y Hugo.

“La verdad no tengo ni la menor idea de quién será ese señor, no puedo ir a Miami, ni a Estados Unidos, no sé por qué me metieron en esto”, indicó Sara Orrego en su cuenta de Instagram.