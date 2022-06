SE DEFIENDE. Hugo García se convirtió en el blanco de las críticas de las redes sociales luego que Elías Montalvo asegurara que lo eliminó de Instagram después de decir que siempre fue su amor platónico. El novio de Alessia Rovegno se comunicó con Amor y Fuego y se defendió.

Todo comenzó cuando Elías se presentó en el programa ‘En tragos con Shirley Arica’ y confesó que Hugo era su crush. Poco después, en conversación con el programa de Rodrigo González, reveló que su excompañero de reality lo dejó de seguir en IG. “Porque dije que era guapo se ofendió, no sé, sí me dejó de seguir”, comentó.

“No sé qué habrá pasado por su cabeza la verdad... conmigo se hablaba súper bien, no creo que sea homofóbico”, agregó el exchico reality cuando se enteró que en las redes sociales estaban atacando a Hugo por sus recientes declaraciones.

El novio de Alessia Rovegno se comunicó con Amor y Fuego y negó que haya eliminado a Elías Montalvo porque dijo que le parecía guapo. En ese sentido, explicó que cada cierto tiempo deja de seguir a personas que en algún momento de su vida conoció pero ya no frecuenta.

“Cada cierto tiempo filtro gente de mi Instagram que sigo porque en algún momento he trabajado, conocido haciendo deporte o en algún viaje, y puede que ya no frecuente. Es algo normal que mucha gente hace, no porque tenga algo contra esa persona, para nada, pero en el programa dieron a entender como si hubiera sido porque yo pueda ser homofóbico”, dijo Hugo García.

Asimismo, indicó que si fuera homofóbico no tendría amigos de la comunidad LGTBIQ+ en sus redes sociales.

