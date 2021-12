ROMPIÓ SU SILENCIO. Hugo García finalmente se confesó ante las cámaras tras confirmar su romance con Alessia Rovegno, la hija de Bárbara Cayo. a través de sus redes sociales. “Es lo que es”, aseguró para ‘Estás en Todas’.

“Cuando te nace algo de corazón lo haces y creo que nació, quería hacerlo y lo hice. Creo que lo que todos están viendo es lo que sentimos y ya está”, indicó el chico reality sobre las románticas fotografías que compartió de ambos en su cuenta de Instagram.

Además, aseguró que prefiere mantener su relación en privado para evitar especulaciones. “Tratamos de que sea todo súper íntimo, siempre he sido perfil bajo... he tratado de mantenerlo al margen, de cuidar nuestra vida privada y no exponer más de la cuenta”, acotó.

Por otro lado, Hugo García comentó que todavía no conoce a la familia de su nueva pareja, aunque piensa que seguro saben quién es. “Estoy aprendiendo un par de TikToks para ir a las reuniones familiares”, dijo a modo de broma.

