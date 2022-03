Reto cumplido. Hugo García llegó hasta la avenida Aviación y San Borja Sur para sorprender a una madre trabajadora en condición vulnerable, y entregarle un apoyo económico de parte del programa Esto es Guerra.

De manera incógnita, “baby” Hugo, interceptó a Judith en plena vía pública y le preguntó qué productos vendía. Ella respondió que chupetes, a lo que el guerrero le pidió que le vendiera uno.

Poco a poco, fueron entablando una conversación. Judith le contó que era madre y padre, de tres hijos, y que justamente luego de recoger a su hijo de 06 años del colegio y aprovechando que los dos mayores estudiaban en el turno tarde, se ponía a vender golosinas en la calle para conseguir un dinerito y así llevar un pan a su mesa.

“Los mayorcitos tienen 11 y 14 años, estudian en la tarde. Así que trabajo de 2.00 a 6.00 de la tarde. Recojo al menor del colegio, lo cambio y con la misma salgo a trabajar. Soy una madre sola, y trabajo porque necesito. No he podido comprar todos los útiles. Es difícil sustentar una familia. Solo le pido a Dios que me cuide”, contó Judith con la voz entrecortada.

En tanto, Hugo, develó su identidad ante la sorpresa de Judith y de su pequeño hijo, quienes no pudieron evitar emocionarse por la tremenda sorpresa. Es más, al recibir la mochila con los mil soles, se conmovieron y derramaron algunas lágrimas.

“Vas a cumplir con todas tus tareas”, le dijo el guerrero al menor. Luego se dirigió a la madre, y la felicitó por ser una madre luchadora y fuerte para sus hijos. “Sales todos los días a trabajar por tus hijos”, recalcó.

‘Baby’ Hugo dejó helada a una joven madre de familia de tres niños, que sustenta a su familia vendiendo chupetes en las calles de San Borja.

