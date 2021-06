Hugo García contó a sus miles de seguidores de las redes sociales que tras sufrir una aparatosa caída −cuando practicaba ciclismo de montaña− se provocó una severa herida en la antepierna izquierda.

En su historia de Instagram, el integrante de “Esto es Guerra” compartió unos videos del preciso momento en el que perdió el control y cayó al suelo provocándose la lesión.

“Bueno, gente, quería contarles que ayer tuve esta caída en bici. Le di con mi canilla de lleno a una piedra que sobresalía del cerro”, escribió el chico reality en el primer video que compartió con sus fans.

“Al comienzo no lo sentí por toda la adrenalina del momento. Me paré al toque y seguí bajando como si nada, ya llegando abajo me comenzó a doler la canilla fuerte y me di cuenta de que tenía el pantalón lleno de sangre”, añadió.

En las siguientes imágenes, Hugo García mostró la herida previa a ser suturada. “Tuvieron que coserme el músculo, de ahí la grasita y por último la piel”, comentó.

En otro video, reveló que le hicieron 25 puntos para coser la herida; sin embargo, lo tomó de la mejor forma y dijo que era una nueva ‘marca de guerra’.

“¡Nueva marca de guerra! Cosas de este deporte. 25 puntitos”, escribió. “Gracias al doctor Hugo por dejarme como nuevo después de esta caída. Un crack”, finalizó.

