Ernesto Cabieses, actual pareja de Mafer Neyra, rompió su silencio sobre la relación que tuvo la influencer con el chico reality Hugo García. Una seguidora decidió enviarle un mensaje donde le muestra un video cariñoso de García con Neyra, el tablista no aguantó más y respondió.

“¿Por qué me mandas eso? No sabes lo que estás hablando. Ellos estaban mal desde hace tiempo y ya no daba para más esa relación. Por favor, déjanos ser felices”, dijo fuerte y claro

Tablista de Mafer Neyra pide “por favor” que los dejen ser felices: “Hugo y ella no daban para más” Video: Willax TV

El surfer reveló que la romántica relación que sostenía Mafer y Hugo no era “perfecta” como la pintaban, sino que en los últimos meses venía resquebrajándose.

“Se ve que ambos no se olvidan y se muestran tan rápidos con nuevas parejas”, “Un amor de años no se olvida así de fácil”, le cuestionó una seguidora.

“CUANDO HUGO ESTABA CON MAFER ERA OTRA PERSONA”

Karen Dejo comentó la pasada relación de Hugo García con Mafer Neyra, ahora que el chico reality ya oficializó su nuevo romance con la canadiense Alessandra Balarezo.

“Yo que he estado con Hugo muy de cerca cuando nos hemos ido a Puerto Rico, veo un antes y un después en su personalidad. Cuando estaba con Mafer era un poco alejado de las chicas, no era tan extrovertido”, comentó.

Y aunque consideró que sí le gustaba verlos en pareja, prefiere que haya entablado una relación con Alessandra. “Es otra persona, se relaciona mejor, es más extrovertido, más amiguero, más sociable. En cambio, cuando estaba con Mafer, se alejaba de las chicas, era muy distante”, indicó.