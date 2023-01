TERMINÓ LA ESPERA. Este sábado 14 de enero, Alessia Rovegno buscará llevarse la corona del importante certamen de belleza Miss Universo 2022. La peruana competirá contra 85 candidatas de todo el mundo que darán su mejor esfuerzo para quedarse con la corona.

Horas previas a la final. Hugo García recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un último y alentador mensaje a su novia. “Mañana es el gran día amor. Como siempre me dices: GO FOR IT!!! (Vamos por ello)”, escribió Hugo García junto a una fotografía en la que aparecen ambos.

Además, aprovecho la oportunidad de pedirle a sus seguidores que continúen apoyando a Alessia Rovegno con sus votos.

“Por otro lado gente, no se olviden de votar por Ale y la mejor capa, es el último día, así que vayan todos y de paso compártanlo para que más gente pueda hacerlo también ahhh y no se olviden de seguirla que todo es muy importante. VAMOS PERÚ. Los pasos son: 1. Bájate el app Miss Universo 2. BUSCA PERÚ, Alessia Rovegno 3. ¡VOTA Y YAAA!”, agregó el modelo.

La Miss Perú no tardó en responder a su pareja tmabièn con un tierno mensaje en el que le agradeció por hacerla sentir tan amada, y sobre todo, por acompañarla en cada paso.

“That’s right. Always go for it baby. Y si tú vas, yo voy… Si yo voy, tú vas. GRACIAS POR SER EL MEJOR CÓMPLICE EN TODO ESTE TIEMPO, por vivirlo como si fuera tuyo. Por ese amor tan lindo que me regalas absolutamente todos los días. TE AMOOO MI AMOR. Siempre juntos”, escribió Alessia.

¿Hugo García se quedará en Estados Unidos? Agencia de modelaje le habría ‘echado el ojo’

¿YA TIENE CHAMBA? Hugo García anunció su retiro de Esto es Guerra y todo parecía indicar que ya tiene nuevos proyectos para este año. En un enlace con Rebeca Escribens, el exguerrero fue consultado sobre si una agencia de modelaje de Estados Unidos ya lo habría contactado.

“(¿Una agencia de modelos te ha echado el ojo? ¿Te han dado una tarjeta?) Por ahí parece que hay cosas lindas...Ya estoy prácticando”, contestó sonriente Hugo García.

Actualmente, el exchico reality se encuentra en Estados Unidos por el Miss Universo, pero quedarse en ese país podría ser una opción, ya que su enamorada Alessia Rovegno trabaja en el extranjero como modelo.

