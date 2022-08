El comediante Hugo Salazar vuelve a los escenarios, después de tres años, con el espectáculo ‘De Fruta Madre rock y humor’ y afirma que aun a su veteranía él sigue aprendiendo porque el humor ha evolucionado y ahora hay cosas que no se pueden hacer para arrancar carcajadas.

“La pandemia nos paralizó, hubo actuaciones virtuales por Zoom, luego algunas presenciales, pero creo que ya llegó el momento de volver a los escenarios y me he asociado con una magnífica banda que se llama ‘De Fruta Madre’, y vamos a hacer rock y humor”, dijo Hugo quien señaló que el show arranca hoy en el Jazz Zone, de Miraflores, y las entradas están a la venta en Teleticket y en el mismo local.

“Es un show para que la gente participe, cantaremos y por supuesto haremos humor. Vamos a hacer esta combinación, esperemos que a la gente le guste”, agregó.

Crees que después de la pandemia, el humor ha cambiado...

Definitivamente yo aún en la veteranía tenemos que estar al día con los nuevos cambios. A parte de eso, desde el 2019 hasta ahora, después de tres años yo también me siento distinto y quiero hacer algo distinto. A lo mejor el contenido es fiel a lo que he hecho casi siempre, pero sí me intensaría desarrollar otro tipo de comunicación más interactiva, que no hacía antes, pero sí ha habido algunos cambios, la gente ahora quiere las cosas más directas.

Eso por eso el éxito de los chicos de Hablando huevadas....

Claro, su humor está basado en la cotidianeidad, en una cosa mucho más coloquial. Evidentemente es un fenómeno y uno no solo aprende de los que estuvieron antes, también aprende de los que llegan porque yo absorbo de todo, yo veo por aquí, veo por allá y lo que es bueno trato de adaptarlo. He tratado de hacerlo siempre. Evidentemente hay cosas que ya son propias de la actividad, de la rutina y del estilo que uno tiene, pero todo eso hay que adecuarlo. Ahora hay estructuras más libres de humor, pero por otro lado también debemos tener cuidado. El humor ha evolucionado, mira que por ejemplo hay cosas que no se pueden hacer.

¿Qué cosas no se pueden hacer?

Yo pongo siempre como ejemplo el programa de ´El Chavo del 8′ que es un espacio de humor familiar, blanco, inocente, pero si te pones a pensar hoy en día no se podría hacer porque a un niño le dan cocachos, a otro lo pellizcan. Hace 20 años daba risa, ahora me da repelús porque hemos evolucionado. Se ríen de una señora adulta mayor y de un señor que tiene obesidad mórbida, ya no se puede hacer eso.

Hay una delgada línea entre los chistoso y la burla.

Lo mío no es la burla física, yo he procurado otros contenidos. En ese aspecto no he tenido mayores problemas, pero entiendo que puede ser dificultoso para otras personas que han recurrido a eso por mucho tiempo.

Como dices todo evoluciona...

Sí, las cosas han ido cambiando y para bien. No podemos reírnos de las personas que tengan alguna característica física diferente, ya no te vas a reír de los narizones, calvos o panzones, ya fue. Hay que buscar otras cosas, situaciones, historias. El humor ha evolucionado, entonces los contenidos también tienen que ir por ese lado. Tienes que estar al día de alguna manera.

¿Qué otros proyectos tienes?

Estoy trabajando en un proyecto para hacer algo vía redes, por un canal de YouTube, para hacer comentarios de la actualidad con cierta ironía, con cierta acidez, calculo que estamos dando una sorpresa de aquí a unos días.