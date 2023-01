Hussein Villanueva, hijo del cómico Pablo Villanueva Melcochita, comentó que su padre no necesita ayuda psicológica como lo ha solicitado Monserrat Seminario. Es más, piensa que es ella quien lo necesita.

“ Mi papá no necesita un psicólogo como dice Monserrat; más bien, es ella quien necesita ayuda psicológica . Mi padre es una persona humilde, buena, pero no conmigo”, comentó Hussein.

Luego, agregó que Monserrat cada vez que puede ataca a los hijos de Melcochita. “Cada vez que Monserrat tiene oportunidad de atacar a los hijos de mi padre lo hace, por eso mis hermanos están molestos... ella siempre echa más leña al fuego, pero él (Melcochita) debería hacerse respetar . Yo no permitiría que alguien haga daño a mis hijos, eso es ataque psicológico”, agregó.

En otro momento, señaló que siempre debe solucionar los problemas de sus hermanos con su papá.

“Siempre que mi papá tiene problemas con sus hijos, pero nunca conmigo, me llama para que le solucione los problemas y entonces hablo con mis hermanos. Solo para eso me llama. Apenas hablamos una vez cada tres meses”, indicó.

Sin embargo, Hussein señala que todas estas cosas no le afectan al cómico, pues tiene el corazón de piedra.

“Todos esos escándalos no le afectan en nada a mi papá, tiene el corazón de piedra... como dije, es fácil hacerse la víctima”, señaló.

MONSERRAT PIDE AYUDA

Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, se presentó en el programa “Andrea” para pedir que su nieto Jesús Guevara sea liberado de la prisión, pues considera que su condena es excesiva para el crimen que cometió.

Ante esta situación, Monserrat Seminario, esposa de Melcochita, aprovechó el espacio de Andrea Llosa para pedir ayuda psicológica para el comediante.

La esposa de Pablo Villanueva considera que el artista de 86 años necesita de ayuda profesional porque se sigue preocupando por los problemas de sus hijos, nietos y hermanos, pese a su avanzada edad.

“Eso demuestra el amor que te tiene Monserrat porque es algo importante. El amor también es salud mental y enfocarnos en la parte emocional. Nosotros queremos por favor que tengas la ayuda psicológica de la especialista Marisol Pinedo ”, señaló la conductora del programa “Andrea”.

Melcochita no se negó a recibir ayuda profesional, pero al mismo tiempo pidió ayuda para que su nieto tenga una libertad condicional.

¿MELCOCHITA NECESITA DE LA AYUDA DE SUS HIJOS?

Melcochita explicó en el programa “Andrea” que él no necesita de la ayuda económica de sus hijos o de sus nietos.

“ Yo soy suficiente varón para superarme y que no me ayude nadie . No necesito que me ayuden”, manifestó Pablo Villanueva en ATV.