¿CÓMO? Natalia Segura, pareja de Ignacio Baladán, aclaró que ella y el chico reality no se comprometieron en matrimonio y que el anillo que le entregó solo era para que sean “novios” de manera oficial.

El equipo de Magaly TV: La Firme se conectó con la colombiana y le cuestionó directamente si se casaría con Ignacio Baladán, pero la influencer solo atinó a reírse.

“Jajaja qué ay, qué pregunta, digamos que uno de mis sueños más grandes es casarme y yo no estoy diciendo que yo me voy a casar con Ignacio ahora porque eso no lo sabemos ni él ni yo”, manifestó.

Incluso, la creadora de contenido reveló que su relación va lenta e incluso no se dicen “te amo”. “Yo amaría casarme con el hombre que amo. Este momento, Nachito y yo no nos decimos te amo”, agregó.

Colombiana ‘chotea’ matri con Ignacio Baladán y aclara que son “novios”

Colombiana sobre Ignacio Baladán: Durante todo este tiempo no éramos novios

Según contó Natalia Segura, cuando ella y Ignacio Baladán comenzaron a verse hicieron click, pero no eran pareja de manera oficial.

“Te hago una pequeña confesión ahí, nosotros desde un principio hicimos click y lógicamente durante todo este tiempo no éramos novios, pero te juro que nosotros empezamos a ser novios desde el primer momento en el que nos conocimos”, indicó.

