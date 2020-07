Ignacio Baladán reveló que ha surgido una ‘química’ especial con la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, a quien elogió por su belleza y talento.

“Hace un tiempo fui a grabar (a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’) y hubo buena ‘química’. Hacíamos chistes, después vi que también le gustaba la pastelería y le dije: ‘Ah, no sabía que también cocinabas’... No se puede salir, pero le dije que cualquier cosa que necesite me avise. Le mandé una tortita para su hija. ¿Si me gusta Ethel? Es una chica muy guapa y talentosa”, sostuvo Baladán en el programa ‘Estás en todas’.

MOLESTO CON LUCIANA

Por otro lado, reconoció que le mortificó que Luciana Fuster asegure que él todavía le estaba ‘tirando maicito’.

“Eso sí me molestó, porque soy una persona que trato a todas las chicas por igual y bromeo con todas porque soy así”, precisó el ‘guerrero’, quien aclaró que está soltero y enfocado en sus proyectos laborales.

“Estoy soltero, solo y dedicado a mi trabajo. La cuarentena me hizo entender que hay cosas a las que les debo dar prioridad”, refirió.

‘SHEY SHEY’

En tanto, la conductora Sheyla Rojas indicó que Baladán y Ethel Pozo tienen muchas cosas en común e incluso podría nacer el amor entre ambos.

“Ya saqué mi línea, tienen algo en común que es la cocina, intercambian recetas, nace el amor, crece el amor y en la cocina una nunca sabe lo que puede pasar”, acotó la rubia.