¡INCÓMODO! Ignacio Baladán fue entrevistado por el programa ‘Estás en Todas’ en el que aclaró la verdadera relación con Ethel Pozo y mostró su molestia por los comentarios que hizo Rebeca Escribens hace unos días, quien señaló que el uruguayo se estaba ‘colgando’ de la hija de Gisela Valcárcel .

“Qué fresco, se está colgando de la Gise. Claro que se está colgando hace rato... Además ya escucharon que Ethel Pozo dijo que es un lindo chico y buena gente, pero eso de guapo quedó descartado totalmente”, dijo Rebeca en ‘América Espectáculos'

“A Rebeca la quiero mucho, pero un poco que me molestó su comentario porque todas las preguntas que me hicieron a mí sobre Ethel fueron las más sinceras y ella es una chica muy guapa, una excelente madre y que cualquiera se puede enamorar de una chica así, pero no entiendo dónde está el tema de colgarme o no”, se defendió el uruguayo en ‘Estás en Todas'

Asimismo, aclaró que él no se está colgando de nadie, pero no dudó en declarar su admiración hacia Ethel Pozo con quien ya comparte una amistad. “Si eso es lo que ella siente, eso no es así y eso fue lo que siento por lo que pasó con Rebeca”.

“Acá nadie puso el parche a nadie, fueron palabras hermosas que las tomé muy bien y yo reafirmo que Ethel es una mujer hermosa y cualquiera puede enamorarse de ella, por ahora soy amigo y de whatsapp”, manifestó.

Sin embargo, volvió a indicar que se siente molesto con Rebeca Escribens. “La tengo ahí, me molestó un poquito, pero igual la quiero, sé cómo es”.

Ignacio Baladán molesto con Rebeca Escribens por Ethel Pozo

ETHEL LO MANDÓ A LA FRIENDZONE

‘Somos amigos y nada más’, fue la contundente respuesta de Ethel Pozo ante las especulaciones sobre un romance con Ignacio Baladán.

“Ignacio es un caballero conmigo y yo soy una dama. Pero somos amigos y nada más. Es cierto que chateamos y eso no tiene nada de malo”, dijo la conductora de ‘América hoy’.

