“Se fue el último de los charros”, dijo Cristhian Bernal, el imitador del cantante Vicente Fernández, quien falleció ayer a los 81 años de edad.

“Me siento muy triste por la partida de Vicente porque, definitivamente, es una persona que sin saberlo me dio mucho para que yo salga adelante en el mundo de la música y que la gente del Perú me conozca. Siento como si hubiera perdido a un familiar”, comentó Bernal.

Imitarlo te dio más oportunidades en la música.

El imitarlo me ha abierto muchas puertas, incluso estar en ‘Yo soy’ que es un programa familiar que se ve en todo el Perú. He cantado en grandes escenarios, estadios, coliseos, he viajado por todos lados. Definitivamente la vida me ha cambiado.

¿Cómo fue su primer acercamiento con la música de Vicente Fernández?

Lo que pasa es que yo canto música mexicana desde que tenía 5 años, interpretaba los temas de Pedrito Fernández. Ya como a los 17 años con más peso de voz empecé a cantar la música de Vicente y fui aprendiendo porque la técnica musical de ‘Chente’ es muy diferente a la de otros cantantes.

¿Alguna vez pudo verlo cantar en vivo?

No, solo he visto sus entrevistas por televisión y los concierto por redes sociales, es que también nunca llegó a cantar al Perú. Vicente ha estado en Venezuela, Ecuador, Bolivia, en muchos países, pero no llegó a Perú por eso no he tenido ningún acercamiento con él.

Se dice que los artistas no mueren porque los recordaremos siempre por sus obras.

Así es, canciones como ‘De qué manera te olvido’, ‘Volver, volver’ y muchas más seguirán sonando. Es un maestro de la música mexicana.

Vicente Fernández, ídolo de la música mexicana, murió a los 81 años

El cantante mexicano Vicente Fernández falleció este domingo 12 de diciembre a los 81 años, según confirmó su familia a través de un comunicado en sus redes sociales. El artista tenía problemas en su salud tras una dura caída en su rancho, hace varios meses.

A través de la cuenta oficial de Instagram del popular ‘Chente’, la familia confirmó la triste noticia y compartieron un emotivo mensaje dedicado al intérprete mexicano de “Por tu maldito amor”.

“En Paz Descanse Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am”, escribieron al inicio de su mensaje, el cual en menos de una hora ya cuenta con miles de ‘likes’ y comentarios.

