NO ESTÁ CONTENTO CON EL RESULTADO. El imitador de Marilyn Manson en “Yo Soy: Grandes Batallas” es bastante crítico con su propio desempeño en el reality. El cantante Mike Bravo sintió que no estuvo a la altura de lo que espera el público en la presentación del pasado viernes 19 de febrero.

Durante la presentación, Mike Bravo cantó “Mobscene” y se enfrentó a la imitadora de ‘Yola Polastry’, quien buscaba formar parte de Los Consagrados. Pese a que el imitador recibió buenos comentarios, no dudo en hacer un mea culpa.

Mike Bravo afirma que siente que su voz se está desgastando. “Quise darles algo nuevo, la pista la tuve que hacer en un día porque el único tiempo que hay es en la madrugada y, a la par, aprenderme la letra”, escribe el imitador de Marilyn Manson en su cuenta de Facebook.

El cantante también señala que se encuentra mal de la garganta por permanecer mucho tiempo sin polo. “Al estar sin polo toda la madrugada me afectó la garganta y ese es el único momento en el que puedo dormir”, continúa.

Mike Bravo es consciente de que el reto se lo pone él mismo porque no quiere repetir canciones.“El ritmo ahí (Yo soy, grandes batallas) es muy exigente, sobre todo si no sabes ninguna canción. El aprendizaje es diario, cada día se me acaban las canciones porque no quiero repetir. El reto me lo pongo yo mismo y no me quejo, es hora de descansar y retomar aire. Gracias por el apoyo”, finalizó.