Un día llegó a sus manos un disco de ‘Pintura Roja’ y para Noemí Ávila (23) ese fue el inicio de la aventura que la llevó a coronarse como la ganadora de la 30 temporada de ‘Yo soy’, como la imitadora de la ‘Princesita Mily’.

“Fue increíble, sentí mucha emoción, cuando levanté la copa mi corazón latía a mil. Desde la primera vez que pisé el escenario di todo para dedicárselo a mi tío Jhonny, mi ‘papito musical’, que está en el cielo, falleció el año pasado de coronavirus. Él siempre me decía que vaya al casting, que quería verme triunfar y pude dedicarle el triunfo. También a mi mamá, que es una luchadora y nos ha sacado adelante”, señaló.

¿Cómo conociste la música de ‘Pintura Roja’?

Mi tío Jhonny me dio el disco. Él tenía una orquesta y me pidió que me aprendiera ‘El teléfono’ y ‘Amor de verano’, así nació mi gusto por ‘Pintura Roja’. Él impulsó mi carrera musical.

¿Has tenido la oportunidad de conocer a ‘Pintura Roja’ o a la ‘Princesita Mily’?

No en persona, pero he tenido la oportunidad de conversar con ella por Facebook. Incluso comentó mi primera o segunda presentación en ‘Yo soy’, y me dijo ‘qué lindo cantas, te pareces mucho a mí’.

¿Cómo llegaste a ‘Yo soy’?

Mi tío Jhonny siempre me insistía para que fuera al casting, pero no podía ir porque hay que tener tiempo para hacer la cola, los gastos y todo, hasta que me decidí. Recuerdo que me dijo ‘te quiero ver levantar esa copa’ y desde el cielo me vio.

Y te ganaste a los fans de ‘Pintura Roja’ y a los amantes de la cumbia...

Yo siempre quise levantar la cumbia en Lima porque ahora solo pertenece a algunas provincias y uno que otro país, pero en cada gala de todos los países me escribían diciéndome que les gustaban las canciones.

¿Qué vas a hacer con los 15 mil soles que ganaste?

Quiero invertir para hacer transmisiones en vivo, pero lo que más quiero es abrir una escuela de inicial porque estudié para auxiliar de inicial y comunicación audiovisual.

Me imagino que también tendrás otros proyectos musicales, pero como Noemí.

Sí, por supuesto. Tengo dos canciones propias, pero todavía no tengo el marco musical y esa es una inversión por eso lo he dejado en stop y, bueno, me he preocupado más por la imitación.

