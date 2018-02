¡Imperdible! Gilberto Santa Rosa celebrará sus 40 años de trayectoria en Lima con concierto de lujo

Gilberto Santa Rosa celebra sus 40 años de vida artística acompañado de los mejores exponentes de la salsa. El Caballero de la Salsa arribará a nuestro país para ofrecer una gran fiesta como parte de su gira mundial “40 y contando”, gira donde el cantante celebrará sus 40 años de trayectoria musical. El salsero se presentará el próximo 5 de mayo en el Jockey Club del Perú – Pelousse, acompañado de grandes iconos de la salsa.

De trayectoria impecable y grandes éxitos como “Que alguien me diga”, “Conciencia”, “Conteo regresivo”, “Perdóname”, y más, serán los temas que el público peruano podrá disfrutar pronto.

En esta celebración, Gilberto Santa Rosa estará acompañado de otras estrellas como el Pavarotti de la Salsa, Tito Nieves, quien interpretará sus éxitos como “Fabricando fantasías”, “Señora Ley”, “De mi enamórate”, y demás clásicos del género.

Así mismo, José Alberto ‘El Canario”, Andy Montañez, Luis Enrique, Ismael Miranda, Vico C y presentando un show especial, el Faraón de la Salsa, Oscar De León.

Los amantes de la buena salsa no podrán perderse esta fiesta donde se coreará clásicos como “Te vas a saciar de mi”, “Sueño contigo”, “Tú me haces falta”, “Que locura enamorarme de ti”, “Me gusta”, “En mi Puertorro”, “Casi te envidio”, “Yo no sé mañana” y más.

Los asistentes también disfrutarán de las canciones de Vico C, ícono de la música hispana, considerado uno de los pioneros del ritmo reggaeton por sus canciones como “La vecinita”, “Desahogo”, etc.

Por parte de Perú, los invitados a esta celebración son las orquestas: Son Tentación, Josimar y su Yambu y Marco Romero. Sin duda alguna, será la fiesta salsera del año. Grandes artistas nacionales e internaciones reunidos en un mismo escenario con el motivo de celebrar los 40 años de vida artística de Gilberto Santa Rosa.

Las entradas estarán disponibles en Teleticket de Wong y Metro desde el viernes 16 de febrero. Los clientes con tarjeta Interbank podrán adquirir sus entradas con descuentos especiales.



Este concierto es imperdible. Difusión

