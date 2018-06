La India: “Era una persona violenta, me metía golpe y por poco pierdo mi vida" 

La India reveló que sufrió violencia física y psicológica, pues su pareja la maltrató y estuvo a punto de perder la vida.



“Era una persona violenta, me metía golpe y por poco pierdo mi vida. Las mujeres no debemos tener miedo, debemos hablar sobre esto y si alguien te cuenta lo que le pasa, no le des la espalda, dale una mano porque una mujer abusada necesita mucha ayuda”, dijo la salsera en ‘Domingo al día’.



De otro lado, sostuvo que su éxito ‘Mi mayor venganza’ estuvo archivado en su escritorio por varios años, pues su compositor se lo entregó en 1997.



“Cosas de la vida, pero ese tema era para mí porque finalmente lo llegué a cantar”, detalló.



La India se presentará este sábado en ‘Una noche de salsa 9’ al lado de ‘El gran combo’ de Puerto Rico y Victor Manuelle , quienes enviaron sus saludos a Paolo Guerrero .