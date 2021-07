Ingeniero bailarín dice que Vania Bludau ‘lo miró feo’: “Se tomó la foto por compromiso”

REAPARECIÓ. Jeiner Pinedo, el popular Ingeniero bailarín, decidió romper su silencio en el programa Mujeres al mando para responder por única vez sobre su polémico enfrentamiento con la modelo Vania Bludau y la española Melody.

El ingeniero bailarín dio su versión de los hechos y contó su versión sobre lo sucedido con Vania Bludau, a quien luego le pidió disculpas por haberse expresado mal de ella en una transmisión en vivo.

Sin embargo, el Ingeniero bailarín reeafirmó su testimonio de que Vania Bludau lo miró mal y que se tomó una foto con él de muy mala forma, prácticamente ‘por compromiso’.

“La verdad sí (sintió que lo miró mal), la foto que nos tomamos fue por compromiso, prácticamente”, dijo el Ingeniero bailarín ante la sorpresa de las conductoras de Mujeres al mando.

Ingeniero bailarín dice que Vania Vludau ‘lo miró feo’ (Video: LatinaTV)

DESUBICADA TOTAL

Yeiner Pinedo, el popular Ingeniero bailarín, denunció a través en sus redes sociales haberse sentido discriminado por Vania Bludau luego de que ella se negara a tomarse una foto con él en el programa ‘Mujeres al mando’.

Según contó El ingeniero bailarín, Vania Bludau no tuvo formas para decirle que no quería tomarse una fotografía con él y preció que ella le pidió que no le tocara el hombro para evitar el contagio del coronavirus.

“Fui a pedirle una foto. Me vio y me dijo ‘put... que asco’, es la impresión que me dio. Me vio con esa manera como ‘quién eres tú’, le dije a la ‘Llamita’ tómame una foto, me voy a ponerme detrás, a su izquierda, le agarro de su hombro y me dice ‘No me agarrares, no me agarres’”, indicó el Ingeniero Bailarín.

Ingeniero Bailarín denuncia a Vania Bludau por ‘discriminación’