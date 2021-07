EL ESCÁNDALO LLEGÓ A ESPAÑA. Melody, la cantante original del tema No sé, estuvo hace unos días en el Perú para participar de un concierto con Explosión de Iquitos. En el evento, el Ingeniero bailarín dijo que quiso fotografiarse con ella pero la española tuvo una actitud esquiva con él.

“Me choteó, al día siguiente dije que mejor voy a pedirle una foto, entonces ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo una foto y me negó la foto, me dijo ‘que no, más tarde’ y me dejó en visto”, dijo el ingeniero bailarín.

Melody, dispuesta a ponerle fin a este escándalo, compartió unas fotografías en las que aparece al lado del Ingeniero Bailarín, quien dijo que ‘lo dejó en visto’ cuando quiso tomarse una foto con ella.

“Sin darle muchas vueltas al asunto se puede comprobar que no es verdad lo que comentó el señor. Un saludo y feliz tarde”, respondió Melody a la cuenta Instarándula.

Melody arremete contra el Ingeniero Bailarín y le responde

VANIA LE PIDE QUE SE RECTIFIQUE

Vania Bludau respondió a Yeiner Pinedo, más conocido como el ‘Ingeniero Bailarín’, que la acusó de ‘discriminación’ por no quererse tomar una foto con él en el programa Mujeres al mando. La modelo indicó que espera una rectificación por parte del nuevo personaje de Chollywood.

“Alta alcurnia: Crecí en Pueblo Libre, jugando en el parque de mi cuadra. Amigos de alta sociedad: amigos que son gente de producción, los cuales me conocen desde el 2012 cuando me inicié en televisión y los quiero mucho”, escribió la pareja de Mario Irivarren en su cuenta de Instagram.

Vania Bludau sostuvo que sí se tomó dos fotos con el ‘Ingeniero bailarín’ y no, como quiso dar a a entender, que lo quiso apartar.

Ingeniero Bailarín denuncia a Vania Bludau por ‘discriminación’