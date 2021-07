RECONOCE SU ERROR. El popular ingeniero bailarín estuvo este viernes en Mujeres al Mando para defenderse luego de la avalancha de críticas que recibió por arremeter contra Vania Bludau y la cantante Melody, por supuestamente despreciarlo cuando intentó tomarse una foto con ellas.

Jainer Pinedo tomó unos minutos del programa de Latina para dirigirse a la pareja de Mario Irivarren, quien aseguró que se sintió incómoda cuando el tik toker quiso cogerle la cintura para hacerse la instantánea.

“Los humanos cometemos errores, en este caso cometí un error y pido las disculpas del caso, pido perdón por la mala actitud que demostré. Eso no es bueno para nadie, mi estilo no es ese, yo no vendo eso, mi estilo es alegrar, llevar diversión y quiero seguir con eso”, dijo el ingeniero bailarín.

Asimismo, dijo que aprendió la lección y aseguró que nunca más volverá a repetir un episodio como el que protagonizó. “Ahora hay que medirse con lo que decimos. A la mujer se le respeta, mucho más aún cuando hay situaciones complicadas. Cuando la mujer dice no, es no”, sentenció.