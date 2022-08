Primero fue el actor cómico El Marcianito del grupo del Chino Risas, luego le tocó el turno al payasito de las redes sociales Chupetín Trujillo y después la Pantera del Callao, pues bien, otra figura muy conocida del medio le seguirá los pasos a estos personajes, según lo anunció Inka Productions.

TE VA A INTERESAR: EL REY DE LOS HUEVOS DIJO QUE SE QUEDÓ EN EL PERÚ POR KARLA TARAZONA

En un diálogo con la República, uno de los productores identificado como ‘Coki’ anunció que una figura muy conocida del medio aparecerá en su próximo video; sin embargo prefirió no revelar el nombre aunque precisó que hay un ‘acuerdo estrecho entre ambas partes’.

Según explicó este productor Marcianito y Chupetín lo pensaron, antes de dar el sí a Inka Productions; mientras que La Pantera del Callao se autoinvitó y el público también lo pedía.

‘Coki’ afirmó que Inka Productions es una empresa en crecimiento y pronto estará a la altura de las páginas para adultos internacionales, además, consideró que el Perú es un público consumidor de este contenido.

PANTERA DEL CALLAO PIDE DISCULPAS POR VIDEO

Debido a la polémica que se generó por su aparición en un video de la productora para adultos Inka Productions, la Pantera del Callao pidió disculpas a la hinchada del Sport Boys por su aparición en estos videos, debido a que es muy vinculado con el conocido equipo chalaco.

“Si he afectado en algo al club, pido disculpas a todos. Para que no me estén atacando, ustedes elijan a la persona que quieren. Desde ahora seré la ‘Pantera del Callao’. Para adelante, ya que en el estadio no me verán con el traje. Yo no vivo del Boys, yo tengo mi trabajo, mis habilidades”

MÁS INFORMACIÓN: