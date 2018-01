Aída Martínez sorprendió a sus seguidores publicando un adelanto de una imagen en Instagram, donde aparece totalmente desnuda. Esta imagen pertenece a una sesión de fotos y un video que hizo para la revista ‘Ángeles’.



‘Si quieren ver más fotos así tienen que descargarlas Www.angelesrevista.com’, dice la publicación de la modelo Aída Martínez en su cuenta de Instagram. Esta imagen tiene más de 6.000 me gusta.



A través de su cuenta de Instagram, Aída Martínez publicó el video y la sesión de fotos. Además, la modelo realizó una transmisión en vivo en Facebook Live para responder todas las preguntas a sus fans.



“Previo lanzamiento de la revista en la web www.algelesrevista.com, haré una transmisión en vivo para aclarar sus dudas, 7:30 en punto. Me conecto en vivo a través del Instagram y el fan page @angelesrevistaoficial”, escribió Aída Martínez en la foto que acompaña en su Instagram.



Hace unos días, Aída Martínez se mostró muy mortificada por los rumores que un video íntimo suyo estaba circulando por redes sociales.



“Me han inventado que salgo en un video, pero eso es del año pasado y no soy la chica. Esa persona es muy distinta a mí y si fuera yo, diría: ‘Me grabé con mi novio y qué les interesa’, pero no es verdad. No tengo nada que reconocer ni pedir disculpas, porque no es mío ese video”, precisó Aída Martínez para Trome.pe previo a su destape en Instagram.



Aída Martínez resaltó que “perjudica mi reputación e imagen”, pero que felizmente su novio la “respalda al 100%” y sabe que no es al chica del video.

