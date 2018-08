Aída Martínez se luce con sensuales fotografías que resaltan sus atributos en Instagram | FOTOS

Aída Martínez , la modelo arequipeña volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram con fotografías donde demuestra su amor por las motos y a la vez luce su esbelta figura para deleite de sus fans.

Sentada sobre una moto, Aída Martínez posó con un polo negro y un pantalón rojo que resaltaban sus atributos, logrando así más de dos mil me gusta en su nueva cuenta de Instagram.

Una de las fotografías es más atrevida que la otra, pues Aída Martínez posa sensual sentada girando el torso, de manera que deja a la vista su trabajado cuerpo.

Para evitar rumores sobre su esbelta figura, la modelo peruana Aída Martínez decidió explicar cómo es que logra mantener su derriere en forma a través de Instagram.

“Muchas chicas me preguntan ¿Aida qué te has hecho para tener esas pompas? Es simple, me hago ondas rusas 🍑🍑🍑🍑” alegó vía Instagram Aída Martínez y sus seguidores encargaron de explicar el tratamiento de glúteos que generan un efecto de levantamiento sin cirugías.

Sin embargo, diversos usuarios de Instagram no consideran que sea cierto lo que ha mencionado Aída Martínez y han puesto en duda su ‘secreto’, pero ciertamente la mayoría de fans han halagado su belleza diciendo que luce hermosa.