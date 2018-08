Instagram: Andrea San Martín compartió foto con su bebé recién nacida y su hija Maia  ¡Ternura total!

Andrea San Martín está más que feliz con la llegada de su segunda hija Lara , fruto de su relación con Juan Victor, quien actualmente es su expareja, pero que durante todo el proceso del embarazo siempre estuvo a su lado apoyándola.



Hoy, la exchica reality sorprendió a todos al colocar una tierna fotografía en su cuenta de Instagram donde se puede ver a Andrea San Martín sosteniendo en sus brazos a su bebé y a Maia conociendo por primera vez a su hermanita.

"No hay mucho más que decir... ésta es mi vida entera. La felicidad más inmensa que puedo sentir. Sé que me desconecté por completo pero necesitaba mi tiempo con ellas... no es fácil volver a organizarte, dar de lactar, cuidar de un nuevo ser sin descuidar el amor del otro 😊", dice parte del texto que acompaña a la fotografía de Andrea San Martín.



"Tu mente en dos lugares diferentes, llorar de alegría, preocupación, querer irte a tu casa, el dolor de espalda, la mastitis, los llantos, las nuevas experiencias... ser mamá no es fácil y nunca estarás 100% preparada porque ningún bebé es igual a otro y por mucha experiencia que tengas, los sentimientos siempre estarán a flor de piel. Escuchar a Maïa referirse con tanto amor a su hermanita, cantarle y ver cómo Larita le reconoce la voz y se queda calladita escuchándola me hace sentir que por muy cansado que sea al principio es la experiencia más satisfactoria que tendré en mi vida", agrega Andrea San Martín.

Asimismo, la también exmodelo contó que está muy feliz con su labor de madre y que el parto no fue fácil como el primero. "Me tomo un momento para poder escribirles porque sé que están al pendiente pero sepan también que estoy desconectada pues a pesar que la cesárea no fue como la experiencia anterior y pude levantarme al día siguiente, he tenido algunos otros inconvenientes", dijo Andrea San Martín.