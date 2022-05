El actor cómico Carlos Vílchez sorprendió a sus más de 900 mil seguidores de Instagram con una fotografía de su pasado, en la que también aparecen los queridos y carismáticos Manolo Rojas y Arturo Álvarez.

En la fotografía, vemos a los humoristas con una apariencia muy diferente a la que lucen en la actualidad. Los tres aparecen acompañados de un hombre más, y todos sonríen a la cámara.

“Qué lindo recuerdo… gracias @bojanich … todos muchachitos, siempre es bueno acordarse de los amigos @oficialarturoalvarez @manolorojasperu”, fue el mensaje que escribió en la leyenda de la instantánea.

Como era de esperarse la publicación del integrante de “JB en ATV” logró captar la atención de sus seguidores, quienes resaltaron el talento de los tres cómicos peruanos.

“Asu tío Vílchez, qué épocas y qué artistas. Grandes de grandes, un gran saludo tío al Vílchez que pasa un buen día”, “Buena foto del recuerdo”, “Qué tal foto”, “Leyendas”, “Grandes artistas”, “Qué bonito recuerdo”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

Arturo Álvarez es comparado con Mario Irivarren

Otros internautas resaltaron que el cómico Arturo Álvarez, popularmente conocido como ‘Cheverengue’, lucía en el pasado muy parecido al modelo Mario Irivarren.

“Ese tío, el primero no es papá de Mario Irivarren”, “Él no es Mario Irivarren”, “¿El de la izquierda no es Mario Irivarren?”, fueron algunos comentarios que se lee en la publicación que suma más de 4 mil “Me gusta”.

¿Qué fue de la vida de Arturo Álvarez?

En abril pasado, Arturo Álvarez reapareció en la televisión, y desmintió las versiones que se habían mencionado que estaba con paradero desconocido.

“Acá estamos como ves, estamos tranquilos, estamos bien”, refirió el popular ‘Cheverengue’ ante las cámaras de “América Noticias”.

Las especulaciones se dieron luego que se informara que el cómico había desaparecido y que padecía un severo cuadro de depresión. Incluso, sus familiares presentaron una denuncia en la Dirincri. Sin embargo, su hermano Carlos Álvarez se encargó de desmentir la información.

“Para todas las personas que están preocupadas por mi hermano, él se encuentra bien. Gracias”, escribió la figura de televisión en su cuenta de Twitter.

No obstante, los amigos de Arturo Álvarez ya habían mostrado su preocupación, pues el humorista no contestaba sus celulares. “Desde hace buen tiempo Arturo no es el mismo. Ahora está conviviendo o creo que se casó con una huaralina. Ella maneja su celular y es difícil comunicarse con él. Se le ofreció trabajo, pero no quiere. Sí, está con depresión, y tal vez no quiere hablar con nadie”, contó un allegado al imitador.

Sin embargo, en declaraciones para Trome, Carlos Álvarez aseguró que su hermano se encuentra de viaje al interior del país. “Está en provincias desde hace 15 días, con su novia, descansando de vacaciones y regresa a Lima este 19 para celebrar su cumpleaños”, afirmó.

