Ana Lucía Urbina , integrante de 'Corazón Serrano', se ausentó durante un mes de la agrupación de cumbia, algo que hizo dudar a sus seguidores si la cantante continuaba con el grupo, aunque ella misma indicó que estaba con descanso médico. A través de su cuenta de Instagram anunció que regresaba a los escenarios.



“Estoy muy feliz porque ya pronto regresaré. Recargada y con muchas ganas de seguir cantándoles con todo mi corazón. Gracias a todas aquellas personas que se preocuparon y preguntaron por mí, me alegra saber que tengo un lugar en su corazón. Mil gracias por tanto cariño, me siento halagada por todos ustedes. Dios me los vendida. 'Corazón Serrano' por siempre”, escribió Ana Lucía Urbina en su cuenta de Instagram.



En la imagen de Instagram, la integrante de ‘Corazón Serrano’ apareció totalmente renovada, pues tuvo que alejarse de los escenarios por motivo de salud, tal como lo explicó su compañera y líder en el grupo, Yrma Guerrero.



“Estamos sin una integrante por motivos de salud, nada grave, ella pronto estará con nosotros a seguir dando mucha alegría al público y sus compañeras de trabajo“, dijo la integrante de ‘Corazón Serrano’ a Radio Karibeña en una entrevista.



Ana Lucía Urbina escribió su regreso a 'Corazón Serrano'. (Captura: Instagram) Ana Lucía Urbina escribió su regreso a 'Corazón Serrano'. (Captura: Instagram)

Las gemelas Ana Claudia y Ana Lucía Urbina celebraron sus 22 años de la mejor manera. Las cantantes gozaron en su ciudad natal, Piura, junto a su familia y amigos cercanos.



Con una deliciosa torta de dos pisos y al ritmo de 'Corazón Serrano' se divirtieron por partida doble en tremendo tonazo. Tanto Ana Lucía como Ana Claudia Urbina asistieron a la fiesta acompañadas de sus parejas, quienes no pararon de engreírlas.



Ana Lucía Urbina pertenece a 'Corazón Serrano', mientras que Ana Claudia Urbina renunció a 'Puro Sentimiento' y ahora forma parte de 'El Encanto de Corazón'.



Hermanas Ana Claudia y Ana Lucía Urbina Hermanas Ana Claudia y Ana Lucía Urbina. (Foto: Instagram)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE