Instagram viral: Dorita Orbegoso se aumenta más el busto e impresiona a sus seguidores [VIDEO y FOTOS]

La modelo Dorita Orbegoso sorprendió a sus seguidores de Instagram publicando varias fotos donde luce su nuevo busto. La integrante del reality reveló que se sometió a una intervención quirúrgica al diario El Popular.



Dorita Orbegoso publicó varias fotos en Instagram en las que luce su nuevo busto. La modelo indicó que se realizó la operación hace tres semanas y lo hizo porque quería verse mejor y lucirse en redes sociales.



“¿Tú crees? No, nada me he realizado, parece, digamos que estoy dando de lactar (risas). Bueno, me he aumentado una talla más mis delanteras. Fue algo rápido porque ya tienen 3 semanas y ya están para lucirlas”, dijo Dorita Orbegoso para el diario El Popular.



Los usuarios en redes sociales se encentran divididos por el aumento de busto de Dorita Orbegoso. Un sector siente que la nueva talla de la particupante de reality es bastante escandalosa, mientras que otros afirman que le sienta bastante bien.



Dorita Orbegoso es una de las modelos más sensuales de la televisión peruana. En sus shows, la integrante de Combate juega con los participantes y los premia con atrevidos bailes. Actualmente cuenta con 154 mil seguidores en Instagram.

