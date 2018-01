El amiguísimo de Paolo Guerrero, José el 'Chino Take', decidió viajar a Perú para recibir las fiestas de fin de año junto a su pareja, Camila Ganoza ¿Te suena su nombre? Se trata de la ex del congresista Richard Acuña.

Hace unas semanas, Camila Ganoza arremetió contra Brunella Horna por haber compartido una fotografía en sus redes sociales posando en la puerta que fue casa de ella y Richard Acuña cuando ambos aún estaban juntos.

Esto no le gustó a Camila Ganoza, y a través de sus redes sociales no solo se quejó por esto sino también dejó entrever que toda la situación dañaba la salud mental de su pequeña hija. Vía Facebook, la ex de Richard Acuña calificó de 'burla' la foto de Brunella Horna.

"Reclamo el daño psicológico que le ha causado a mi hija. No entiendo la clase de padre que prefiere sus comodidades frente a lo que le prometió a su hija, frente a la palabra con ella, prestarse para una foto que es una burla para ella, frente a lo que le regaló y frente a lo que causó ilusión en ella", escribió Camila Ganoza.

Richard Acuña tuvo que enviar un comunicado exigiendo que el proceso por alimentos se acelere y además un examen psicológico completo tanto para él como su hija y su ex. Mientras tanto, Brunella Horna se limpió del problema indicando que esta situación la volvió pública Camila Ganoza al ponerlo en Facebook.

Cuando la hermana de Camila Ganoza reclamó el por qué un medio de espectáculos había informado sobre el post en Facebook, Jazmín Pinedo le increpó que ponerlo en una red social era ya hacer algo público. Pero lo que más llamó la atención es que cuando la conductora mencionó al Chino Take como pareja de la ex de Richard Acuña, la hermana cortó la llamada.

Jazmín Pinedo y la hermana de la exesposa de Richard Acuña

Ahora, sabemos que la relación entre ambos está más fuerte que nunca. A través de un video publicado en su cuenta Instagram, el Chino Take posa junto a Camila Ganoza delante de unos fuegos artificiales.

En una transmisión en vivo del Chino Take, Paolo Guerrero bromeó sobre la relación entre Camila Ganoza y su amigo. El futbolista incluso dijo que ambos ya estarían con planes de matrimonio. ¿Será cierto?

Chino Take en Trujillo con Camila Ganoza

