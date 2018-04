Confirman lo que ya muchos sospechaban. Ignacio Baladán y Silvana Alicia retomaron su relación amorosa después de su polémica separación. El uruguayo y la peruana decidieron dejar atrás el pasado (y a Alejandra Baigorria) y viven su amor a pleno.

A través de su cuenta Instagram, Silvana Alicia decidió compartir una fotografía al lado de Ignacio Baladán abrazados y sobre una moto acuática desde Miami. La joven le dedicó un tierno mensaje al uruguayo:

"My best friend, my soulmate, my match, my angel... my everything. God bless you// Mi mejor amigo, mi alma gemela, mi igual, mi ángel, mi todo. Dios te bendiga", escribió en su cuenta Instagram Silvana Alicia.

Esta es la primera vez desde terminaron su relación que Ignacio Baladán y Silvana Alicia posan juntos para una fotografía y la publican en una red social. A inicios del 2018, ambos compartieron -cada uno por su cuenta- fotos en Instagram de Punta del Este, lugar al que llegaron para disfrutar las vacaciones de verano.

Ignacio Baladán y Silvana Alicia terminaron su relación aproximadamente en febrero del 2017 cuando el uruguayo fue ampayado con Alejandra Baigorria. La rubia pasó la noche en el departamento del repostero y salió corriendo al día siguiente cuando supo que la joven llegaba al departamento.

La situación hizo que Silvana Aliciadecidiera terminar su relación con Ignacio Baladán. El uruguayo fue separado de Esto Es Guerra y Alejandra Baigorria aseguró que ella no sabía que su compañero tenía pareja.

Alejandra Baigorria e Ignacio Baladán

Ahora, parece que Ignacio Baladán y Silvana Alicia se dieron una segunda oportunidad. Ambos pasaron estos días del feriado largo en Miami, donde reside la peruana actualmente. Ambos compartieron publicaciones en Instagram sobre sus días juntos. El uruguayo viajará de regreso a Lima para regresar a Esto Es Guerra.

