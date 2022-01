¿SERÁ? La Uchulú aseguró que tiene un parecido a Sheyla Rojas, quien ha cambiado radicalmente su aspecto durante los últimos años luego de someterse a diversas cirugías estéticas. La popular tiktoker compartió en Instagram una foto posando como la exconductora.

“¿Será que nos parecemos? Sheyla Rojas, ñaña, somos como dos gotas de agua”, dijo La Uchulú en las historias de su red social.

La Uchulú asegura que tiene un parecido a Sheyla Rojas. Foto: Captura IG

En diciembre del año pasado, exchica reality retornó al Perú para someterse a otro “arreglito”. Sin embargo, algunos seguidores cuestionaron que su rostro ya no lucía natural debido a la cirugía de rostro, papada y cuerpo.

La Uchulú se amista con Shamuco

Luego de estar distanciados, La Uchulú volvió a grabar con Shamuco. Ambos aparecen en un sketch donde hablan de las distintas tradiciones peruanas por Año Nuevo, el video fue publicado en YouTube.

Recordemos que, en octubre, a integrante de El reventonazo de la Chola respondió a uno de sus seguidores sobre el motivo del distanciamiento con Dian Samuel González, el Shamuco, y rechazó los rumores sobre una supuesta infidelidad.

“A nadie se le ha subido los humos o la fama porque, en primer lugar, yo soy una persona común y corriente, que no le ha ganado a nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Ahora, ya ambos estamos en diferentes proyectos: él en los suyos y yo en los míos. Y no, no volveremos a grabar más videitos juntos porque así lo hemos decidido ambos”, manifestó en aquel entonces.