La actriz Magdyel Ugaz comentó que no busca ser catalogada como ‘sensual’ por publicar fotos en sus redes sociales, donde muestra sus piernas o pechos.



“Creo que el Instagram abre una ventana para publicar lo que a uno le provoca. No hay que censurar el cuerpo, tampoco busco ser sensual, solamente me provoca compartir unas fotos y lo hago. En la sociedad hay mucho prejuicio con mostrar las piernas, los pechos”, señaló Magdyel Ugaz.

Por otro lado, Magdyel Ugaz dijo que tiene ofertas para volver a la televisión, pero aún no las tiene definidas.



“La televisión me extraña, porque ya tengo ofertas para volver, pero aún no están definidas. Pero antes grabaré la película ‘Encintados’ del director Gianfranco Quattrini y que se grabará entre Cusco, Lima y Buenos Aires”, comentó Magdyel Ugaz.

Hace unos meses, Magdyel Ugaz fue blanco de críticas de gente que considera que la actriz no es lo "suficientemente sensual". Ella no se amilana y por el contrario, eso le da más fuerza para interpretar su papel. “Pienso que ‘Colorina’ no solo es sexy... Es fuerte, grande, sensible, es niña, juguetona, potente. Es un mundo. No nos encerremos en que alguien no es algo por una característica. Yo no soy solo sexy”, indicó.