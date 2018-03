¡Cuánta ternura! Melissa Paredes compartió en Instagram las imágenes del bautizo de su hija y dejó a más de uno llenos de emoción. La celebración por el bautizo se dio a todo dar y la actriz no dudó en mostrar su felicidad por el bello momento.

Como lo muestran las fotos y videos que Melissa Paredes compartió en su cuenta de Instagram, la celebración por el bautizo de su hija estuvo llena de decoraciones alusivas al momento y ricos bocaditos obsequiados por las marcas.

"Celebrando el Bautizo de mi princesita. Hoy recibió a Dios en su corazón", escribió Melissa Paredes como leyenda de uno de los videos en el que se le ve junto al Gato Cuba y su pequeña hija, posando para la cámara.



"Bautizo de nuestra princesita", escribió Melissa Paredes junta a otra foto de su familia, en la que se ve al padre de su hija muy emocionado y a su pequeña con una sonrisa risueña.

Pero no siempre fue fácil para la actriz. "Melissa Paredes reveló a Gisela todo lo que tuvieron que enfrentar y superar en su relación. Dice que la familia paterna de Rodrigo Cuba no la aceptaba, no la veía con buenos ojos, pensaban que era una relación pasajera o un vacilón”, contó un allegado a la producción del programa.

“El primer ‘ampay’ de ellos provocó un ‘terremoto’ en la familia del ‘Gato’ Cuba. No la aceptaban por ser de Ventanilla, una chica reality, pensaban que era una 'arribista' que se le metía por los ojos para escalar a una mejor posición económica", aseguró la fuerte sobre la relación de Melissa Paredes.

