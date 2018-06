Melissa Paredes ha sido blanco de un sinfín de críticas por negarse a recibir consejos sobre crianza para su hija Mía. Desde que estaba en la dulce espera, la actriz de Ojitos Hechiceros dejó en claro en su cuenta Instagram que respetaba las creencias de otras mamás, pero que ella decidiría cómo criar a su bebé.

Hace una semana, Melissa Paredes decidió viajar por unos días junto a su esposo Rodrigo, el 'Gato' Cuba a Punta Cana y su hija Mía. La familia disfrutó de sus mini vacaciones y compartieron fotografías en su cuenta Instagram .

La protagonista de 'Ojitos Hechiceros' publicó una imagen al lado de su hija Mía y la tituló: "Mi tesoro". En ella, su bebé aparece con su vestido rosado y sonriendo a la cámara. Lo que no esperó Melissa Paredes es que por lucir en short, las críticas le llegarían.

Muchas de las personas que comentaron la fotografía en Instagram señalaron que había algo raro entre su trasero y sus piernas. Incluso, otros señalaron que se trataba de que Melissa Paredes se había operado el trasero.

Como está acostumbrada a las críticas, Melissa Paredes decide ignorarlas y por eso decidió no responder. Pero quien sí se indignó con tanta mala onda fue su esposo, Rodrigo Cuba . El 'Gato' de Deportivo Municipal decidió responder a varias de las detractoras de su esposa en Instagram .

A quienes acusaron a Melissa Paredes de editar la foto, el futbolista de Deportivo Municipal escribió: "¿ Para que va a editar la foto? Envidiosas, miren y disfruten. Yo tomé la foto" , escribió en Instagram .

"Te confundes si piensas que (Melissa) es de “plástico”. Lástima que no tengas la misma genética de mi esposa", volvió a escribir Rodrigo Cuba defendiendo a Melissa Paredes. Algunas de las usuarias en Instagram no tomaron a bien las palabras del futbolista y se quejaron por llamarlas envidiosas. Él volvió a arremeter:

"Ahora no se puede decir nada porque eres mujer? ¿En ningún momento te he faltado el respeto? Con respecto a lo de 'facilito', no sé qué tanto ah. ¿Tú sabes cuánto tiempo graba? ¿Vives con ella que no me enteré?. Saludos cordiales", puntualizó el esposo de Melissa Paredes.

