Stephanie Valenzuela pide a los influencers cambiar auspicios por educar a sus seguidores contra la violencia

Stephanie Valenzuela es sin duda una de las figuras de la farándula nacional con más seguidores en Instagram . La modelo, que actualmente radica en Dubái, tiene casi un millón y medio de seguidores y suele compartir anécdotas de su día a día.

Pese a estar lejos, Stephanie Valenzuela está enterada de las noticias de Perú, en donde lamentablemente abundan feminicidios. Por eso, la modelo decidió hacer un pedido en Instagram a todas las otras figuras de la farándula que también tienen muchos seguidores.

Stephanie Valenzuela pidió que utilicen su influencia en redes sociales no solo por los auspicios o para ganar más fama, sino para hacer un cambio y hablar sobre los casos de agresiones y muertes. En su mensaje en Instagram , la modelo también pidió que todos eduquen a sus familiares más cercanos para evitar más casos de violencia.

"Niunamenos? Somos un país con uno de los índices más altos en feminicidios y donde golpean, matan y queman mujeres cualquier día y las autoridades no hacen nada. Las leyes no cambian a nuestro favor, y muchos aunque quisiéramos no podemos cambiarlas. Desde mis redes, no puedo ser indiferente. Sé que algunas figuras públicas prefieren no pronunciarse sobre estos casos por miedo a críticas, pero es momento que usemos nuestros seguidores para algo más que ganar auspicios y fama. Hoy les puedo pedir que empecemos por cambiar, cada uno de nosotros por EDUCAR a los nuestros para que no se permita violencia alguna, para que no maltraten, ni se dejen maltratar (sean hombres, mujeres o niños)", escribió Stephanie Valenzuela.

Pero eso no fue todo. El mensaje de Instagram también fue dirigido a todas las mujeres para que nunca permitan un episodio de violencia en su contra, de ningún tipo. Stephanie Valenzuela pidió que se amen a sí mismas.

"Y si tú, mujer, me estás leyendo solo quiero recordarte que no existe motivo , para que alguien te agreda física o psicológicamente, NO es normal, NO está bien, evita que tu vida termine en una desgracia, ámate" , escribió en su cuenta Instagram Stephanie Valenzuela.

