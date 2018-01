Después que Vanessa López, esposa de Tomate Barraza, lo acusara de serle infiel en más de una ocasión, el cantante decidió hablar sobre el tema. A través de un extenso mensaje en Instagram, el expanelista de 'Espectáculos', se refirió a varios episodios vividos en el 2017.

"Hace días que no posteo nada. Espere el día y el momento indicado para hacerlo. Quiero en este segundo día del año pedirle PERDÓN a mucha gente que necesito pedírselo! Principalmente mi Esposa Vanessa López Guerra. Ella sabe perfectamente por qué se lo pido. No me avergüenza agachar la cabeza y aceptar mis errores", escribió Tomate Barraza en Instagram.

Pero no solo eso. El expanelista de 'Espectáculos' también se refirió por primera vez sobre su salida de Latina. Tomate Barraza pidió que lo extrañen y aún no sabe cuándo regresará a la TV, pero continuará con los 'Barraza'.

"Errar es humano y perdonar es divino! Siempre que exista un propósito de enmienda se hará más fácil la vida y las cosas que tienen a futuro. ¡Es un hasta luego de las pantallas! Si pueden extráñenme! Que yo haré lo mismo con ustedes. Dios sabe en que momento volveré a la televisión", indicó Tomate Barraza en su cuenta Instagram.

El cantante manifestó que estos primeros días del 2018 le han servido para depurar su mente y corazón entendiendo qué errores cometió el 2017. Tomate Barraza incluso utilizó una frase militar para demostrar que seguirá hacia adelante.

"Por lo pronto seguiré avanzando enorme y exitosamente con mi orquesta Los Barraza!!! Empecé el año bien depurando mi mente y mi corazón, aceptando cada error y cada tropiezo. Perdí muchas cosas el año pasado y esas cosas las recuperaré con mi fe en este 2018! Como dice un dicho militar.... HERIDO! Pero no VENCIDO!", manifestó Tomate Barraza en Instagram.

Finalmente, el cantante y expanelista de TV volvió a ofrecer disculpas a todas aquellas personas que se sintieron afectadas con su comportamiento. Tomate Barraza declaró que no podía estar tranquilo sin ofrecer disculpas a su público.

"Vuelvo a pedir perdón a todas las personas que se sintieron afectadas y dañadas con mi persona. Con algunas ya conversé, se los pedí.Y con otras lo hice personalmente! Hay Tomate para rato! Pero no podía estar tranquilo... Si no escribía esto! Espero que me puedan perdonar y entender", escribió Tomate Barraza en Instagram.

