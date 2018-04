Instagram viral: Flavia Laos te dejará virolo con esta provocativa foto [VIDEO]

La actriz Flavia Laos estremeció a sus hinchas en Instagram tras colgar una pícara fotografía en la que aparece luciendo un vestido de color rojo. Esta pieza tiene un escote muy pronunciado, el cual fue motivo de comentarios por parte de los usuarios que la siguen.



Con un día en Instagram, la imagen se hizo con más de 86 mil likes, mientras que las respuestas superaron el millar. Como se mencionó, varios de los fans de Flavia Laos escribieron sobre la provocativa abertura.



Es posible que el número de comentarios y 'corazones' en la publicación de Flavia Laos en Instagram suba mucho más ya que la rubia posee más de 1,6 millones de seguidores.

(Captura) (Captura) Flavia Laos

SOLTERA

Hace poco, Flavia Laos comentó que actualmente se encuentra soltera. De acuerdo con ella, tener una relación con alguien sería una "distracción".



"No estoy enamorada, atravieso uno de mis mejores momentos. Soy una chica autosuficiente y no dependo de nadie, estar con alguien sería una distracción. Me siento contenta con mi soltería", dijo Flavia Laos.